NEO, IOTA und Bitcoin: Die aktuelle Kommunikation über die wichtigsten Kryptowährungen

Das Crowd-Sentiment für Bitcoin in den sozialen Medien folgt zum Ende der Handelswoche negativen Vorgaben. Am Freitag lag der Sentimentwert für die bekannteste Kryptowährung bei -77 von max. -100 Punkten. Der Buzz für Bitcoin lag bei 133%, es wurde also recht stark diskutiert. Die aktuelle Stimmungsanalyse zeigt um 10:50 Uhr MESZ für NEO einen Wert von +41 Punkten an (von max. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



mehr >