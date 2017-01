Die NENIs kommen: Feinste Orientküche im Lebensmittelhandel / Ostmediterrane Spezialitäten der Familie Molcho ab sofort im Frischeregal (FOTO)

Reinbek (ots) -Was die ambitionierte Köchin und berühmte Kochbuchautorin HayaMolcho zubereitet, schmeckt Weltklasse. Spätestens seit 2009, als diegebürtige Israelin mit Wahlheimat Wien, ihr erstes Restaurant NENI inder österreichischen Hauptstadt eröffnete, ist sie bekannt fürOrientküche auf Gourmet-Niveau. Inzwischen hat sie mit drei ihrervier Söhne ein erfolgreiches Gastro-Imperium mit weiteren Restaurantsin Berlin, Hamburg und Zürich aufgebaut. Sie servieren kulinarischeLiebenserklärungen an ihre Heimatküche sowie lukullischenImpressionen, die sie auf ihren Reisen durch die Welt gesammelthaben.Jetzt gibt es eine Auswahl ihrer vegetarischen Köstlichkeiten imFrischeregal des Lebensmittelhandels: drei verschiedeneHummus-Variationen (Olivenöl & Kichererbsen, Curry & Mango und RoteBete), einen Kichererbsen- und einen Linsen-Bulgur-Salat sowie eineAuberginenpaste (Baba Ganusch).Mit ihren Feinkostprodukten wollen die Molchos dabei nicht nurauthentische Geschmackserlebnisse schaffen, sondern auchorientalisches Lebensgefühl zu den Konsumenten nach Hause bringen,die Tradition der Heimatküche sowie der gemeinsame familiärenEsskultur pflegen. Denn für die Molchos - Vater Samy ist derweltbekannte Pantomime - geht Familie über alles. Sie selbstbezeichnen sich als ein 'Balagan' (sympathisches Chaos) vonkulinarischen Vorlieben. Die Philosophie des Hauses: "Familiengefühlund Lebensfreude in einen Kochtopf gepackt. An den Tisch gesetzt. Undmit Familie und Freunden teilen. Das ist NENI."Die Zubereitung der neuen Produkte erfolgt ausschließlich nachNENI-Originalrezepturen. Bereits letzten Herbst im norddeutschenLebensmittelhandel eingeführt, sind sie ab sofort deutschlandweit inden Märkten von Rewe und Edeka erhältlich. Vertrieben werden sie vomFeinkostexperten Grossmann Feinkost.Kontakt UnternehmenGrossmann Feinkost GmbH/Claudia CordesLiebigstraße 3 - 21465 ReinbekT 040 72775-0 - F 040 72775 150E-Mail: claudia.cordes@grossmann-feinkost.dewww.grossmann-feinkost.dePressekontaktMORITZ Communications/Hilde HutchingsRadilostraße 43 - 60489 Frankfurt am MainT +49 (0)69 2562277-16 - F - 2216E-Mail: hutchings@moritz-communications.dewww.moritz-communications.deOriginal-Content von: Grossmann Feinkost, übermittelt durch news aktuell