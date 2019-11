NEL Asa Aktie: Das ist extrem!

Nel Asa hat sich am Dienstag auf höchstem Niveau etabliert. Der Wert konnte in den vergangenen Tagen sukzessive nach oben wandern und scheint nun die Marke von 80 Cent klar von unten nach oben zu durchbrechen. Die Aktie hat dabei ein etwas langsameres Tempo an den Tag gelegt. Doch die Aussichten bleiben bestens.

Nel Asa: Schock überwunden

