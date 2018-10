NEL Aktie: Die Stimmung dreht sich!

Nachdem NEL Ende September noch einen ansehnlichen Kurssprung aufs Parkett legen konnte, hat sich die Stimmung unter den Aktionären jetzt wieder spürbar gedreht. In der laufenden Woche fallen die Kursverluste bei dem Titel immer drastischer aus. Am Freitagmorgen blicken die Anleger etwa auf Verluste in Höhe von 4,2 Prozent.

Das befördert das Papier auf einen Kurs von nur noch 0,46 Euro, nachdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.