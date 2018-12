NEL Aktie: Kann NEL von der Konkurrenz profitieren?

In der letzten Woche kündigte Hyundai an, auch in Zukunft in den Wasserstoffsektor investieren zu wollen. Bis zum Jahr 2030 sollen sechs Milliarden Euro aufgewendet werden, um unter anderem neue Wasserstofftankstellen zu errichten. Der Vorstoß von Hyundai könnte auch Aktien von Konkurrenten wie NEL antreiben. Damit rechnen zumindest die Analysten. Tatsächlich konnte NEL sich an der Börse zu Wochenbeginn deutlich verbessern und bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.