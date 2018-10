NEL Aktie: Immer noch nichts Neues!

Wer auf Neuigkeiten rund um NEL wartet, muss sich derzeit noch etwas in Geduld üben. Auch in der neuen Woche gibt es bisher nichts zu vermelden und so dreht sich bei der Aktie alles um die Charttechnik. Die zeigt zwar langfristig noch immer einen Aufwärtstrend, der ist in den letzten Wochen aber etwas ins Stocken geraten.

Aktuell gibt es widersprüchliche Signale. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.