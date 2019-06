NEL-Aktie: Handelsvolumen explodiert!

Die gehypte NEL Aktie ist in den vergangenen Tagen wie ein Stein zu Boden gefallen. Der Kurs ist von fast 10 NOK auf nunmehr 6 NOK nach unten geschossen. Zuvor geriet der Kurs sogar noch weiter nach unten, auch die 200-Tagelinie wurde Intraday unterschritten. So volatil war die Aktie bisher noch nicht. Anleger dürften richtig in Panik geraten sein, als der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung