NEL ASA: Das sah schonmal besser aus

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, dass es derzeit bei Nel Asa so einiges an Neuigkeiten gibt. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Die Entwicklung! Erst in diesem Monat hat die Nel ASA die Tochter Nel Hydrogen Electrolyser den A1000, einen „alkaline electrolyzer“, offiziell auf den Markt gebracht. Es muss sich nun zeigen, wie sich dieser entwickeln und bei den Kunden ankommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!