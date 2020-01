NEL ASA: Wehe, wenn die Blase platzen sollte!

Was hoch fliegt, muss zumindest an der Börse darauf aufpassen, anschließend nicht zu tief zu fallen. Diese Warnung gilt in diesen Tagen auch für die NEL ASA-Aktie. Bei ihr lief es seit Anfang Dezember hervorragend. Es konnte eine neue Aufwärtswelle gestartet werden und bis zum 21. Januar schraubten die Bullen den Kurs auf 1,07 Euro empor.

Anschließend ging es ebenso ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung