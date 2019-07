NEL ASA: Verwässerung ohne Ende

Viele Anleger haben sich in die Aktie der Nel Asa verliebt wie in eine Frau, die das zur Verfügung stehende Geld der Familie nicht hortet und nach Kräften mehrt, sondern mit beiden Händen ausgibt, etwa indem man beständig zum Schaden der Anleger, die diese Ausgaben finanzieren, kostenlose Mitarbeiteraktien an die eigenen Beschäftigten verteilt.

Zur fehlenden Ertragsstärke kommt bei Nel damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung