NEL ASA: Noch überzeugen die Bullen nicht

Die NEL ASA-Aktie drang Anfang Januar über die Marke von 3,25 Euro vor und bildete am 8. Januar bei 3,391 Euro ein Hoch aus. Es konnte am 14. Januar durch den Anstieg bis auf 3,395 Euro nur noch minimal überwunden werden. Das Kaufinteresse der Anleger ließ auch in der zweiten Januarhälfte und im Februar weiter nach, sodass die Aktie schließlich ...



