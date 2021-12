NEL ASA: Neues Kursziel droht!

Durchaus beachtlich stabil präsentierte sich NEL ASA in den vergangenen Handelstagen. Die deutlichen Kurseinbußen des Gesamtmarktes gingen fast spurlos an der NEL-ASA-Aktie vorbei. Scheinbar haben die Börsianer schon die Korrektur in den vorherigen Handelstagen eingepreist.

Wirklich negative Meldungen fehlen auch für NEL ASA. Die jüngsten Gewinnmitnahmen in dem Wasserstoff-Wert über zwei Wochen dürfen noch als gesunde Korrektur innerhalb eines intakten langfristigen Aufwärtstrendkanals ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung