NEL ASA: Neues Jahr – neue Hochs?

Die Fortsetzung des am 4. Dezember begonnenen kurzfristigen Aufwärtstrends hat die NEL ASA-Aktie in den letzten Tagen weiter ansteigen lassen. Der Aufwärtstrend ist steil und hat die Aktie am Montag kurzzeitig auf ein Hoch bei 0,89 Euro ansteigen lassen. Das hohe Kursniveau konnte bis zum Handelsende jedoch nicht gehalten werden, sodass die Aktie wieder zurückfiel und mit einem Schlusskurs von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung