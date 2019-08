NEL ASA: Neuer Abverkauf droht – noch heftiger!

Langsam aber stetig verschlechtert sich das Chartbild der Nel Asa-Aktie und von Tag zu Tag schwinden die Hoffnungen der Käufer, noch einmal das am 28. Mai bei 1,00 Euro markierte Hoch erreichen zu können. Entscheidend dafür, dass immer mehr Anleger dem Bärenlager zuneigen, ist die anhaltende Schwäche an der 50-Tagelinie. Was sagt dieser Zustand über die zu erwartende Kursentwicklung aus?

