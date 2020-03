NEL ASA: Millionen-Auftrag eingetütet!

Nel Hydrogen – eine Tochter von Nel ASA – hat jetzt einen Megadeal perfekt gemacht. In den USA – genauer in Illinois – soll eine Busflotte mit Brennstoffzellen ausgerüstet werden. Den Megawatt-Elektrolyseur soll Nel liefern. Ein Auftrag mit einem Volumen von rund 2,2 Millionen Dollar. Aber reicht das, um die Aktie wieder zu befeuern?

Nel ASA wurde bereits 1927 in Norwegen gegründet. Mittlerweile operiert das Unternehmen aus Oslo global und konzentriert sich dabei vor allem auf Wasserstoff als erneuerbarer Energie.