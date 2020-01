NEL ASA: Kursdesaster! Was ist hier los?

Die ansonsten so gefeierte Wasserstoff-Aktie NEL ist heute stark eingebrochen. Bereits in den ersten Handelsstunden geriet der Kurs der Aktie massiv unter Druck und verlor zweistellig an Wert. Erst im Bereich der 38-Tagelinie konnten Stützungskäufe für eine Stabilisierung sorgen. Vorausgegangen war in den letzten Handelstagen aber bereits ein charttechnisches Verkaufssignal, das den ein oder anderen Anleger zur Vorsicht mahnte. Nun wissen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



