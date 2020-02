NEL ASA: Der Kater begann bereits an Weiberfastnacht

Während im Rheinland der Straßenkarneval kurz vor seinem Ende steht und in diesen Tagen so mancher Kater zu beklagen sein wird, hat für die Aktionäre der NEL ASA-Aktie bereits an Weiberfastnacht der Aschermittwoch begonnen, denn nach einem Hoch bei 1,53 Euro setzten massive Gewinnmitnahmen ein.

Sie haben den Kurs in der Zwischenzeit im Tief bis auf 1,04 Euro zurückfallen lassen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung