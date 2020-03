NEL ASA: Jetzt unbedingt rein!

Die Börsen rund um den Globus feiern heute ihr Comeback. Besonders überzeugt wieder einmal NEL ASA. Die Aktie kann sich heute nachbörslich von dem kleinen Dip zur Mittagszeit prächtig erholen und verzeichnet derzeit einen Gewinn von über 5%. Aber ist das jetzt wirklich der Startschuss zu einer neuen Rallye?

NEL ASA hatte noch am 19. Februar ein neues Top bei 1,47 markiert, nur um dann zehn Tage später bei nur noch 0,95 Euro aufzuschlagen. Wow! Seitdem arbeitet sich der Kurs langsam aber sicher wieder nach oben, ohne jedoch die ganz großen Gewinne einzufahren. Dabei wird das Thema „Wasserstoff“ auf jeden Fall auch in den kommenden Monaten und Jahren eine der größten Stories am Aktienmarkt sein.