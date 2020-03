NEL ASA: Jetzt geht die Post ab!

Die Sektkorken knallen heute bei NEL ASA. Schließlich hüpft der Kurs satte 5% nach oben. Dieser Anstieg verteuert das Papier jetzt auf 1,02 Euro. Kommt jetzt die Rallye?

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. So notiert der Kurs nur 4% über dem 4-Wochen-Tief. Bisher lag dieses Tief bei 0,97 Euro. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.