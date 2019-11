NEL ASA: Ist jetzt noch ein Kauf „drin“?

NEL ASA ist ein hochinteressantes norwegisches Unternehmen, das in der Wasserstofftechnologie tätig ist.

Wasserstoff ist ein sehr gutes Medium, um die Energie aus regenerativen Energien zu speichern und dezentral einzusetzen.

So weist ein mit Wasserstoff betriebenes Fahrzeug in der Regel die gleichen Reichweiten wie ein Benziner oder Diesel auf. Im Gegensatz zu diesen entstehen bei der offenen Verbrennung oder in der Brennstoffzelle keine ...



