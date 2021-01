NEL ASA: Immer noch ein Kauf!

NEL ASA ist ein norwegischer Wasserstoff-Spezialist. Die Firma bietet Lösungen für die Herstellung von Wasserstoff aus elektrischer Energie, sowie dessen Speicherung und Verteilung.

Wasserstoff wird eine große Rolle bei der nun anlaufenden Energiewende spielen. In Kombination mit regenerativen Energiequellen ist dieses Gas ein brauchbares Speichermedium. Denn Energiequellen wie Sonne und Wind sind nicht immer verfügbar. Da bietet es sich an, in energiereichen ...



