NEL ASA: Gelingt jetzt der Ausbruch?

Die NEL ASA-Aktie setzte ihren im November begonnenen dynamischen Anstieg bis in den Januar hinein fort und drang dabei am 8. Januar auf ein neues Hoch bei 3,391 Euro vor. Einige Tage später gelang eine leichte Verbesserung des Rekordhochs, als den Bullen am 14. Januar ein Anstieg auf 3,395 Euro gelang.

Seitdem bestimmt eine Konsolidierung das Bild.



