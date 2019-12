NEL ASA: Auch nach den Feiertagen weiter aufwärts?

Mit einem neuen Jahreshochs konnten die Bullen die NEL ASA-Aktionäre vor Weihnachten zwar nicht mehr beschenken. Doch die Fortsetzung des am 4. Dezember begonnenen kurzfristigen Aufwärtstrends auf ein neues relatives Hoch dürfte von den meisten Anlegern recht dankbar zur Kenntnis genommen worden sein.

In der Spitze stieg der Kurs der norwegischen Wasserstoff-Aktie am Montag bis auf 0,85 Euro an. Damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung