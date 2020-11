NEL ASA: Endet dieses Wachstum langfristig in der Pleite?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Dass NEL ASA zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht profitabel ist, dürfte sich unter den meisten Anlegern inzwischen herumgesprochen haben. Die überzeugten Bullen weisen an dieser Stelle in der Regel darauf hin, dass dieses Phänomen bei Unternehmen mit hohem Wachstum immer wieder anzutreffen ist.

So richtig dieser Hinweis ist, so beängstigend sind gleichzeitig die von NEL ASA in der Vergangenheit vorgelegten Zahlen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung