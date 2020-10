NEL ASA & Co.: Gewinne mitnehmen, bevor sich die Dotcom-Blase wiederholt?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Zukunft von damals ist die Gegenwart, in der wir leben, denn ohne das Internet läuft heute so gut wie nichts mehr. Was das betrifft, lagen die vom Internet euphorisierten Anleger vor mehr als zwanzig Jahren vollkommen richtig. Ihre Anlageentscheidungen waren dennoch nicht immer klug.

Natürlich träumt heute jeder Anleger davon, er hätte eine Amazon damals zu Kursen um 40



