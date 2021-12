NEL ASA: Das Big Picture!

Es fehlen klare News von NEL ASA. So fehlen auch Impulse für eine starke Gegenbewegung auf die jüngsten Gewinnmitnahmen. Allerdings könnten so auch Impulse für neuerliche Verluste nicht in den Wert kommen. Die Devise lautet scheinbar bei den Anleger, nun eine abwartende Haltung einzunehmen.

So konnte sich auch die jüngste Erholungsbewegung ausgehend vom bisherigen Wochentief am Montag nicht weiter fortsetzen. Aus charttechnischer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung