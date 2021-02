NEL ASA: Der Ausbruch gelingt heute noch nicht

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die NEL ASA-Aktie konnte ihren im November begonnenen dynamischen Anstieg bis in den Januar hinein fortsetzen. Am 8. Januar drangen die Bullen bis auf 3,391 Euro vor. Dieses Hoch wurde am 14. Januar durch den Anstieg auf 3,395 Euro noch einmal leicht verbessert. Seit dem neuen Allzeithoch hat sich jedoch ein neuer Abwärtstrend ausgebildet.

Er hat die Aktie am 28. ...



