NEL ASA-Aktie: Ein vierfaches Risiko?

Mit einem Aufschlag von rund einem Prozent Plus präsentiert sich heute am Dienstag, 14. September die NEL-ASA-Aktie. Damit wird allerdings der gestrige Verlust nicht wieder wettgemacht. Am gestrigen Montag fiel der Wert von einem Open bei 1,375 Euro bis auf 1,307 Euro, um bei 1,335 Euro den Tag zu beenden.

Gegenwärtig notiert der Wert am Vormittag bei 1,346 Euro.



