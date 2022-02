NEL ASA-Aktie: Das sollten Sie beachten

In schöner Regelmäßigkeit berichtet der norwegische Wasserstoff-Spezialist über erhaltene Aufträge. So zuletzt am 04. Februar über einen Auftrag für “containeirisierte Elektrolyseur- und Wasserstoffbetankungsanlagen”. Auch Erfolgsmeldungen hinsichtlich Investoren dürfen nicht fehlen – so am 21. Januar über eine Privatplatzierung in Höhe von 50 Millionen NOK.

Die Meldungen sind für sich genommen positiv. Der Wert schaffte es in den vergangenen Handelstagen zudem, sich zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



