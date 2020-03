NEL ASA-Aktie – Das sollte unbedingt beachtet werden!

Bullen und Bären kämpfen noch miteinander! Und das Risiko nach unten ist noch nicht vom Tisch! Denn die Titel von NEL ASA notieren aktuell an einer langfristigen Aufwärtstrend-Linie! Wird diese nach unten verlassen, so zeichnet sich eine brenzlige Chartsituation ab. Ein Bruch des seit Mitte 2018 laufenden Aufwärtstrend würde deutliches Abwärtspotenzial anzeigen! Zumal die NEL ASA-Aktie in den vergangenen Handelstagen eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



