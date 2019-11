NEL ASA Aktie: Der neue Schlag!

Nel Asa ist in den vergangenen Tagen zunächst gebeutelt worden, weil die Branche unter der Pressemitteilung des Partners Nikola litt. Für dieses Unternehmen hieß es, dass es gelungen sei, die Reichweite der hauseigenen Batterien in etwa zu verdoppeln. Die Wasserstoff-Branche würde massiv darunter leiden, so die Meinung von Analysten. Der Wert allerdings konnte sich im Wochenverlauf deutlich wieder erholen und nähert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung