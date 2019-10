NEL ASA Aktie: Der neue Hammer!

NEL ASA dürfte am Freitag zum Handelsauftakt einige Investoren schockieren. Das Papier hat am Donnerstag bei überwiegend geschlossenen Börsen über Tradegate einen Abschlag in Höhe von 3,2 % hinnehmen müssen. Das wiederum könnte jetzt über die kurzfristige Zukunft des Titels entscheiden.

Wende in Sicht

Die Wende ist aus charttechnischer Sicht bereits greifbar. Die erste Unterstützung sollte nun in Höhe von 75 Cent greifen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



