NEL ASA Aktie: Der nächste Knaller!

NEL ASA steht vor einer möglicherweise entscheidenden Woche. Denn die Diskussion um den Klimaschutz in Deutschland hält an. Wenn die Wasserstoff-Technologie noch einmal die nächste Stufe auf der Aufmerksamkeitsskala erreichen soll, dann am 20. September. Die Bundesregierung wird Klimaziele und -maßnahmen beschließen. Erst jüngst hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt, dass sich in den vergangenen Jahren in Sachen Klimaschutz nichts geschehen sei.



