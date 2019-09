NEL ASA Aktie: Das ist unglaublich!

Die IAA hat bislang für NEL ASA an den Aktienmärkten noch keinen entscheidenden weiteren Durchbruch gebracht. Wer jedoch in den Wert längerfristig investiert, dürfte Freude haben. Der vormalige Hype-Wert hat sich an den Börsen nunmehr stabiler aufgestellt und findet sich deutlich über einer wichtigen Kursmarke. Dies ist ein wichtiges Zeichen im Kampf um langfristige Aufwärtstrends, meinen die Beobachter.

