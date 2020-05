NEL ASA Aktie: Das ist jetzt wichtig!

Nel Asa könnte in den kommenden Handelstagen einen der größten Ausbrüche der Geschichte schaffen. Der Trend in der Branche ist vollkommen positiv, meinen Beobachter und verweisen etwa auf die Konkurrenz von ITM Power sowie die eigene Performance in den vergangenen Wochen. Zudem greift die Politik tief in die Subventionskasse und wird den Sektor fördern. Dementsprechend fehlt nur noch ein kleiner Schritt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung