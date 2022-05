NEL ASA-Aktie: Das ist auch zu beachten

Selbst innerhalb der jüngsten Handelstage ist in der NEL-ASA-Aktie ein Umstand zu beobachten, der durchaus zur Skepsis Grund gibt. So werden leichte Erholungen intraday im Wert recht zügig verkauft. Anleger scheinen so auch kleinere Erholungen zum Anlass zu nehmen, aus der NEL-ASA-Aktie auszusteigen. Aktuell testet der Wert mit einem Minus von knapp 3 Prozent zum Wochenauftakt eine wichtige Unterstützungszone bei… Hier weiterlesen