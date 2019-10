NEL ASA-Aktie: Ab ins Depot?

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von NEL ASA. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Trotz des Kursrutsches am Montagmorgen hofft man bei NEL ASA langfristig auf eine stabile Richtung gen Norden. Die Entwicklung! Am Montagmorgen brach NEL ASA – ganz entgegen den Indizes – ein, was durchaus mehr als nur eine Gewinnmitnahme sein könnte. Eventuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!