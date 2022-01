NEL ASA-Aktie: Ein echtes Dilemma!

Im September und Oktober 2021 testete die NEL-ASA-Aktie ihren langfristigen, seit 2018 bestehenden Aufwärtstrend. Doch die Anleger griffen zu und kauften den Wert. So vollzog die NEL-ASA-Aktie eine Bodenbildung am langfristigen Aufwärtstrend. Doch der starke Anstieg von rund 1,25 bis auf über 2 Euro verpuffte in den vergangenen Wochen.

Die allgemeine Skepsis gegenüber Wasserstoff-Aktie als auch enttäuschend aufgenommen Wachstumsperspektiven bei NEL ASA ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung