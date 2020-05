NEL ASA Aktie: Die dreiste Lüge!

Nel Asa ist am Dienstag schnell vorverurteilt worden – es hieß, das Unternehmen sei auf dem Weg nach unten. Die Stimmung könnte kippen und so fort. Tatsächlich hat der Wert am Dienstag nach schwächerem Beginn sogar Kursgewinne für sich verbuchen können. Die Notierungen stiegen gleich um gut 2 %. Die Vorstellung, genau jetzt könne es bergab gehen, hat keine Grundlage. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung