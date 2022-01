NEL ASA-Aktie: Das darf nicht vergessen werden

Das sollten Anleger bei NEL ASA mit auf dem Schirm haben. NEL ASA als Wasserstoff-Spezialist hat in den vergangenen Jahren eine stürmische Entwicklung genommen. Unter seinem bisherigen Vorstandschef (CEO) Jon Lokke hat sich NEL ASA an dem US-Start Up Nikola beteiligt.

An einem Unternehmen, welches außer Visionen nichts vorzuweisen hatte. Selbst eine eigene Technologie hatte Nikola nicht parat. Und doch hat sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung