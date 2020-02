NEL ASA-Aktie: Zurück auf dem Boden der Tatsachen!

Wahnsinn, was zurzeit an den Börsen abgeht! Auch am Freitag fallen die europäischen Börsen in den Keller und ziehen damit nahezu jeden Wert mit nach unten. Gestern gab es im DAX keinen einzigen Wert, der positiv aus dem Handel ging. Nun stellt sich auch bei NEL die Frage, wie lange es mit der Aktie noch nach unten geht. Heute stabilisiert sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung