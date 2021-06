NEL ASA-Aktie: Wo sind die Bullen hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die NEL-ASA-Aktie kommt einfach nicht vom Fleck. Eine leichte Erholung in den vergangenen Handelstagen innerhalb einer recht engen Range wird heute am Dienstag, 01. Juni 2021 wieder zunichte gemacht. Am Vormittag verzeichnet die NEL-ASA-Aktie einen Verlust von rund 5 Prozent.

Die Handelsrange seit 11. Mai 2021 können die Titel des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens NEL ASA derzeit nicht verlassen. Ein Anzeichen der Schwäche? Oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung