NEL ASA-Aktie: Wo bleiben die Käufer?

Interessant ist die Chartsituation bei NEL ASA. Die jüngsten Meldungen haben die Anleger kaum interessiert. So fehlten Käufe in der NEL-ASA-Aktie in den zurückliegenden Wochen. Vielmehr bröckeln die Kurse abwärts. In den letzten sieben Handelstagen traten fast nur schwarze Tageskerzen auf.

Ein Umstand macht nun Hoffnung. Das neue Jahrestief fällt nicht auf fruchtbaren Boden der Shortseller. Es folgt bislang kein Abgabedruck. Echte ...



