NEL ASA-Aktie: Wird das eine Katastrophe?

Mit einem Tief bei 1,22 Euro sowie einem knappen Verlust von rund 3 Prozent startet die NEL-ASA-Aktie in die neue Börsenwoche. Charttechnisch sieht das natürlich nicht besonders gut aus. Jedes neue Tief in einer Abwärtsbewegung bestätigt selbige per Definition. So wären selbst Kurse in Richtung der runden Marke von einem Euro möglich.

So zumindest die Aussage der Trendanalyse. Doch immerhin: Ein Verlust ...



