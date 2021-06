NEL ASA-Aktie: Wird die Seitwärtsbewegung zur Oberseite hin verlassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die NEL-ASA-Aktie konnte nur in den ersten Wochen des Jahres überzeugen und am 8. und 14. Januar ein Doppelhoch bei 3,39 Euro ausbilden. Seitdem ist die Aktie an den meisten Tagen in der Hand der Verkäufer. Sie starteten eine neue Abwärtsbewegung. Diese durchbrach den 50-Tagedurchschnitt und ließ den Kurs bis zum 14. Mai auf ein Tief bei 1,56 Euro nachgeben.

