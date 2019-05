NEL ASA Aktie: Wie erwartet – Kursexplosion

NEL ASA ist am Mittwoch wie an dieser Stelle schon erwartet erneut nach oben ausgebrochen. Zeitweise standen 15 % Plus zu Buche. Die Rallye setzt sich fort. Grund sind auch die jüngsten Nachrichten um das erste Quartal. Zudem meinen wirtschaftlich orientierte Analysten, dass vor allem der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr herausragend sei.

Weltweit führend….

Das Unternehmen selbst ist von sich überzeugt. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung