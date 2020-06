NEL ASA-Aktie – Wasserstoffwirtschaft!

Ein neues Wortungetüm begeistert die Anleger! Wasserstoffwirtschaft! Dieses im Duden nicht auffindbare Wort geistert seit kurzem in der Politik herum – und treibt die Wasserstoffaktien! Denn im Zuge der Klimaveränderung will die Politik neue Energien umsetzen – und das Thema Wasserstoff erfährt eine immer höhere Beachtung hierbei! So will Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) den Aufbau einer umfassenden Wasserstoffwirtschaft! In einem Interview ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung