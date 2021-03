NEL ASA-Aktie: Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Katastrophe im Anmarsch oder doch nur ein neues Luftholen vor einer Aufwärtsbewegung? Die Titel des norwegischen Unternehmens NEL ASA negieren derzeit die jüngste kurze Erholung. Am 09. März 2021 ging es deutlich aufwärts.

Von einem Tageseröffnungskurs bei rund 2,155 lief der Wert bis auf einen Schlusskurs bei 2,50 Euro aufwärts. Eine lange weiße Tageskerze bildete sich so am 09. März 2021. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung