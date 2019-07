NEL ASA Aktie: Was ist da los? Immense Chancen in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEL ASA Aktie: Das sind die nächsten Ziele

Nel Asa hat am Montag keine neuen Nachrichten am Markt mehr veröffentlichen können. Dennoch sind die Chancen auf einen weiteren Kursausbruch nach Meinung von Analysten relativ gut. Denn das Papier befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend, so die Charttechniker. Am Montag ging es zum Handelsauftakt immerhin um fast 4 % aufwärts. Dies gilt als gutes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



