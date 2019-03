NEL ASA Aktie: Was geht jetzt nach oben?

NEL ASA ist in den vergangenen drei Monaten eine der stärksten Aktien – zumindest am deutschen Markt – gewesen. Der Wert konnte immerhin um gut 24 % aufsatteln, erreichte in des in den zurückliegenden Handelssitzungen mehrfach eine Kursobergrenze. Jetzt stellt sich die Frage, wie weit die Aufwärtsbewegung noch gehen kann.

Langfristig gibt es angesichts einer sehr stabilen Aufwärtsentwicklung und einem Plus von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.